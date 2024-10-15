Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Ekim 2024 23:03
DANIŞTAYDAN BOZMA KARARI ÇIKIP TEKRAR BİM KARARI BEKLEYENLER

İlk derece mahkemesi ve bölge idare mahkemesi olumlu olup Danıştayda kararı bozulan ve tekrar bölge idare mahkemesine iade edilenler bu başlıkta devam edelim...

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