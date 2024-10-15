Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Ekim 2024 23:51
4B Sözleşmeli Memur Alımında Asil Olup Memurluk Hakkından Feragat Etmek

Merhaba, ortaöğretim kpss puanım ile açıktan atama ile alım yapan kurumlara başvurdum, asil veya yedek olarak kazanılıp çağırılırsam hakkımdan feragat edebilir miyim? Atanmış sayılır mıyım? Edersem başka kurumlara başvururken aleyhime olur mu veya tercih yapmama cezası alır mıyım? İlk defa atanmak üzere memur alan kurumlara başvurabilir miyim? Teşekkürler.


Furuns
15 Ekim 2024 23:56

Örneğin Fırat Üniversitesi destek personeli alımına başvurdum, mülakatsız aday kpss başarı sırasına göre alım yapacak, asil olarak kazanırsam feragat ettiğimde ceza alır mıyım, ilk defa atanmak üzere memur alan kurumlara başvurabilir miyim?

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

4/B istifa İş göremezlik ödeneği4B Sözleşmeli Memur Alımında Asil Olup Memurluk Hakkından Feragat EtmekSözleşmeli personel müdür vekilliği yapabilir mi?28 Kasım'dan önce atanıp, Aralık ayının ilk haftası işe başlayanlar (Kadro Mağdurları) Tek BaşlıkSözleşmeli Personel Eş durumu tayin7433 Sayılı Kanuna Göre 3+1 Sözleşmeli Personel Eş Durumu Tayin HakkındaSözleşmeli personel özel sektör tayini hakkındaİstifa sonrası başka kurumda tekrar aday memurluk

Sözlük

beni ne doktorlar ne mühendisler istedi sorunsalı 2 geldi yine tipini sevdiğim 1 sigma baryonu 1 İçinden geleni söyle 2 sözü dolandırmak 1 beddua 2 sözlükle iletiler arasında mekik dokuyan yazarlar 4 dövüş savunma sporları sanatları 2 benim sayfam 2 egm 1

Son Haberler

İDDK: Bir tarih belirterek emekli olmak isteyen memur belirttiği tarihten önce talebini geri alabilir16 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıklarıFaizsiz Masrafsız 35.000 TL Kredi!Dini nikahlı kocası bıçaklamıştı; 27 gün sonra öldüİşgalci İsrail ordusu Lübnan'a son 24 saatte 146 hava saldırısı düzenledi

Editörün Seçimi

Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi