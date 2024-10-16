Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


16 Ekim 2024 00:12
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Vekaleti Hk.

Merhaba, Bulunduğum ilçede bir ilçe müdürü ve bir sözleşmeli büro personeli bulunmaktadır.

İlçe Müdürünün tayini çıktığı zaman il müdürlüğü, ilçeye ilçe müdürü ataması zorunlu değil mi ? yoksa vekaleti sözleşmeli büro personeli mi yapar?

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