Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


16 Ekim 2024 09:38
Bilgisayar Teknikeri Görev Tanımı

Merhaba değerli arkadaşlar, Bilgisayar Teknikerlerinin net görev tanımına ilişkin bir görüş yazısı isteyeceğim. Bunu nereden isteyebilirim. Şimdi her kurum kafasına göre farklı bir şeyler yazıyor. Eskiden Devlet Personel Başkanlığından isteyebiliyorduk diye hatırlıyorum. Ancak bilindiği üzere Devlet Personel Başkanlığı diye bir kurum yok artık. Sanırım farklı bir kurum bünyesine alınmış. İlgili konuda muhatap alacağım kurum hangisidir. Teşekkür ediyorum.


E.Kayı Han
Editor
16 Ekim 2024 09:40

DPB'nin görevini üstlenen herhangi bir kurum yok lakin görüşünüzü mevcut uygulamalar çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından isteyebilirsiniz.


goyi_kölehi
Şef
16 Ekim 2024 09:46

gncll


goyi_kölehi
Şef
16 Ekim 2024 10:14

gncll


hsnd
Başbakan Müsteşarı
16 Ekim 2024 10:23

Yanılmıyorsam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı benzer görevi üstlenecekti ancak tam emin olmamakla birlikte ne daha önce DPB'nin ne de herhangi bir kurumun görev tanımı çıkaracağını sanmıyorum. Kadronuza uygun görev verilmiyorsa 657 sayılı DMK'nın 45. maddesi gereği siz bir çıkarımda bulunabilirsiniz belki.

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