Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ekim 2024 10:16
Taşınır mal yönetmeliği

merhaba yönetmelikte hangi maddeler değişti ben sadece taşınır işlem fişinde isim değişikliğini gördüm de başka bir değişiklik dikkatimi çekmedi açıkçası. Acaba ayrıntılı yönetmeliğe hakim olan arkadaş var mı ????

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