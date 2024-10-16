Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ekim 2024 12:01
eş durumu
eş durumu ile tayin oldum. il müdürlüğü atama birimi beni eşimin çalıştığı yerde değil de en uzak merkez ilçeye tayin verdi ulaşım konusunda zorlanıyorum. bu konu hakkında bilgisi olan var mı nasıl bir yol izlemeliyim

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