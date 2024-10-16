eş durumu ile tayin oldum. il müdürlüğü atama birimi beni eşimin çalıştığı yerde değil de en uzak merkez ilçeye tayin verdi ulaşım konusunda zorlanıyorum. bu konu hakkında bilgisi olan var mı nasıl bir yol izlemeliyim

eş durumu ile tayin oldum. il müdürlüğü atama birimi beni eşimin çalıştığı yerde değil de en uzak merkez ilçeye tayin verdi ulaşım konusunda zorlanıyorum. bu konu hakkında bilgisi olan var mı nasıl bir yol izlemeliyim