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Editörler : alex 10


16 Ekim 2024 12:56
Süper Lig Tahmin Yarışması 9. Hafta

Maç Başlangıcı: 19 Ekim 2024 Saat: 13:30

Kayseri-Gaziantep

Eyüp-Göztepe

Sivas-Hatay

Alanya-Kasımpaşa

Bodrum-Rize

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Trabzon-Başakşehir

Antalya-Galatasaray

Beşiktaş-Konya

Samsun-Fenerbahçe

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Kocaeli-Ümraniye

Bandırma-Karagümrük

Esenler-Keçiörengücü

Iğdır-Manisa

Skor Tahmini: Antalya-Galatasaray


sahip35
Müsteşar
16 Ekim 2024 12:58

Puanlama sistemi:

Kurallar:

Yıldızlı maçlar 2 puan, diğer maçlar 1 puan olarak değerlendirilecektir.

Hafta birincisine; eğer tek kişi ise +3 puan, 2 kişi ise +2 puan, 3 veya daha fazla kişi ise +1 puan verilecektir.

Bir maçı sadece bir kişi bilmişse o yarışmacıya +3 puan verilecektir.

Skor Tahminini doğru bilen tek kişi ise 3 puan alacaktır. Bilenler 1 den fazla olursa her yarışmacı 1 puan alacaktır.

Son katılım tarihi : İkinci Yarının Başlangıç Maçına kadardır.

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Süper Lig Tahmin Yarışması 9. Hafta

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