Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


16 Ekim 2024 13:21
TEİAŞ Özelleştirme İptali hk.

Arkadaşlar özelleştirme olayı iptal oldu. Daha doğrusu ertelendi.


kaanatli
Şube Müdürü
16 Ekim 2024 13:45

kaynak?


kamueemmüh
Aday Memur
16 Ekim 2024 13:57

?


ozellesemiyoruz
16 Ekim 2024 13:57
resmi yazı. önünüze düşer yakinda
kaanatli, 33 dk. önce

kaynak?


furkan yedek
Şef
16 Ekim 2024 13:57
kaynak nedir
Toplam 4 mesaj

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