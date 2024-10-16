Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ekim 2024 14:17
Heyet raporu hakem hastaneye gider mi ?

Merhaba. Görev yerim istanbul yıllık izinde iken başka bir il ortopedi polikliniğinden 30 gün heyet raporu uygun gördü hekimler. ve raporu Kuruma bildirdim. Hakeme yollanma durumu nedir?

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