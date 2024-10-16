Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Ekim 2024 16:44
Karakollarda aidat adı altında zorla toplanan haraç

Karakolda çay ve temizlik işleri için sadece gündüz çalışan birini tutmuşlar. Bu adama maaş vermek için personellerden para talep ediyorlar. Hatta vermezsek idari bürocu mesaj atıyor. "Karakol amiri parayı neden vermediğini soruyor" şeklinde. Eğer parayı vermezsek yetkilerini kötüye kullanmaya başlıyor. Üstelik adamın sigortası falan da yok. Ne kadar maaş alıyor, toplanan paranın ne kadarı o adama veriliyor, ne kadarı cep yapılıyor bilmiyorum.

Ben bu konuda para vermek istemediğimi, çalışan adamı sadece gündüz vardiyasına geçtiğimiz günlerde gördüğümü (ayda maksimum 10 gün), gündüze geçince de sürekli ek göreve yazıldığımı ve bu adamın benim işime yaramadığını, bunun için para vermek istemediğimi söyledim ve yıllarca çıkmadığım karakoldan çıkarıldım.

Fıkra bu kadar.


Yukatuman
Şef
16 Ekim 2024 17:49

Verecgin pra 200 tl yapmayın


iyilikiyidir01
Daire Başkanı
16 Ekim 2024 18:36
ahahahah sorunlu eleman gelmiş:)çay icer içmiyorum der:)şikayet edemez ama arkadaş ortamında söyle böyle dedim amire diye uyduran tipi dinleyecek arkadaş kalmamış buraya gelmiş burda kendini rahatlatıyor. çok severim böyle tipleri bunlar sayesinde göreve ney yazmazlar hep bu tipler gider desen ki iş mı biliyor yada hak mı arıyor onu da yapmaz. ne kadar veriyorsunuz demiş cevap vermemisler:)soramamıstır ki burda ahkam kesiyor :)git şikayet et kardeş git şikayet et bu değil miydi cimere yazacaksın edeceksin diyen

erhannn34
Şube Müdürü
16 Ekim 2024 18:46
komik
Toplam 3 mesaj

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