Karakollarda aidat adı altında zorla toplanan haraç

Karakolda çay ve temizlik işleri için sadece gündüz çalışan birini tutmuşlar. Bu adama maaş vermek için personellerden para talep ediyorlar. Hatta vermezsek idari bürocu mesaj atıyor. "Karakol amiri parayı neden vermediğini soruyor" şeklinde. Eğer parayı vermezsek yetkilerini kötüye kullanmaya başlıyor. Üstelik adamın sigortası falan da yok. Ne kadar maaş alıyor, toplanan paranın ne kadarı o adama veriliyor, ne kadarı cep yapılıyor bilmiyorum.

Ben bu konuda para vermek istemediğimi, çalışan adamı sadece gündüz vardiyasına geçtiğimiz günlerde gördüğümü (ayda maksimum 10 gün), gündüze geçince de sürekli ek göreve yazıldığımı ve bu adamın benim işime yaramadığını, bunun için para vermek istemediğimi söyledim ve yıllarca çıkmadığım karakoldan çıkarıldım.

Fıkra bu kadar.