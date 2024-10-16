Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


16 Ekim 2024 16:49
4b sözleşmeli personel askeriyeye geçiş
Merhaba 4b sözleşmeli güvenlik görevlisiyim polis veya asker olsam istifa edip geçebilir miyim sözleşmelide 1 sene bekleme muhabbeti buralardada geçerli mi bilgisi olan var mı arkadaşlar

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