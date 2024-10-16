Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Ekim 2024 17:08
Amirlerin ekip arabasıyla evine gidip gelmesi

Evet bu arkadaşlar devletin yakıtını koyduğu, çakarlı (öncelikli) araçlarla evlerine gidip gelirler ve sabah 3 vesait otobüsle işe gelen memura fırça atarlar ve mobbing yaparlar. Tekrarı olursa rapor tutarım diye de tehdit ederler.

Fıkra bu kadar.


Kırmızı Hap
Memur
16 Ekim 2024 17:10

*sabah 3 vesait otobüsle işe gelen ve geç kalan memura*


Alpera1
Aday Memur
16 Ekim 2024 17:56
başka bir başlıkta , karakolcuların üzerinde mevzuata aykırı ip görsen resmini çekip biryerlere atacaktın , bu dediğini de at oralara çare bulurlar belki

iyilikiyidir01
Daire Başkanı
16 Ekim 2024 18:30
3 vesayet değiştirecek kadar uzakta oturma o zaman banane nerde oturduğundan ben mesaiye zamanında geliyor mu ona bakarım .iyi uzakta oturuyorum benim mesai 10 da başlasın yok ya.birde gelmiş rütbelinin altındaki makam aracını kıskanıyor sende amir olaydın

Umut1903
Aday Memur
16 Ekim 2024 18:37

Makam aracı gibi kullanırlar her türlü özel işleri hallederler.Vebali nasıl verirler bilmiyorum.

Toplam 4 mesaj

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