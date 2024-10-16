Amirlerin ekip arabasıyla evine gidip gelmesi

3 vesayet değiştirecek kadar uzakta oturma o zaman banane nerde oturduğundan ben mesaiye zamanında geliyor mu ona bakarım .iyi uzakta oturuyorum benim mesai 10 da başlasın yok ya.birde gelmiş rütbelinin altındaki makam aracını kıskanıyor sende amir olaydın

3 vesayet değiştirecek kadar uzakta oturma o zaman banane nerde oturduğundan ben mesaiye zamanında geliyor mu ona bakarım .iyi uzakta oturuyorum benim mesai 10 da başlasın yok ya.birde gelmiş rütbelinin altındaki makam aracını kıskanıyor sende amir olaydın