KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Ekim 2024 17:19
TSE İdari Hizmet Sözleşmeli Personel durumu

Büro Yönetimi Memur kadrosuna başvurdum mülakata çağrıldım. Mülakata hazırlanıyorum. TSE idari hizmet sözleşmesine dair detaylı bir bilgiye ulaşamadım. TSE özelleşirse veya kapatılırsa sözleşmeli ve kadrolu personelde başka kuruma havuz olayı var mı.? Sözleşmeli girdikten sonra kadro ne zaman alınıyor ve görevde yükselme sınavı var mı?

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