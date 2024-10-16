Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


16 Ekim 2024 17:51
üniversite idari personel eğitimi
Üniversite personellerinden eğitim almayı istedikleri konuları bildirmelerini istiyorlar. ben öğrenci işlerinde çalışıyorum. yeni başladığım için ileride bana lazım olacak eğitimler neler bilemiyorum. proliz eğitimi için talepte bulunmayı düşünüyorum. Sizin talep etmemi önerdiğiniz eğitimler nelerdir ? teşekkürler

Çok Yazılan Konular

2024 Naklen Atama Kontenjanlarıİstifa sonra mesleğe geri dönmeBilgisayar Teknikeri Görev Tanımıİzmir Büyüksehir ve ilçe Belediyeleri hakkindaİşletme mezunlarının belediye de sözleşmeli personel olma durumuankara buyuksehir belediyesi hakkinda bilgiBursa verilir Aydın, Denizli alınır.İstanbula Nakil Kabul Eden BelediyeMimar memur becayiş antalya verilir izmir alınırGörevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

Sözlük

memur kız aramak 6 bela geliyorum demez 19 Kütüphane havasi solumak 1 duvaklı pilav 6 hayvana şiddet uygulayanlar potansiyel katil mi 1 Yazarlar ajandası 2 memurlar net sözlüğün diğer sözlüklere rakip olma durumu 2 şu an çalan şarkı 5 Platonik aşk 2 gizli takipçi 2

Son Haberler

Bakan Tekin: Spor ortaokulları kurmaya başlıyoruzÖğretmen deprem anında engelli öğrencisini kucağında taşıdıİstanbul'da bir kadının doğum yaptığı metrobüsün sürücüsü konuştuKemal Kılıçdaroğlu'na zorla getirilme kararıElazığ Şehir Hastanesi deprem izolatörleri sayesinde güvenle hizmet verdi

Editörün Seçimi

Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi