Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ekim 2024 18:46
Eş durumu tayini red geldi
Arkadaşlar eğitim mazereti tayini ile İstanbuldan Bilecik Eah'a tayin oldum. Eşim de aynı hastanede İstanbulda hemşire olarak görev yapıyor. Bileciğe gelmek için eş tayini istedi ve ona red geldi. açıkçası çok şaşırdım bakanlıktan gelen red yazısında pdc ye bakmışlar pdc istanbul da az olduğu için red gelmiş diyor. Benim eğitim mazeretim ile ilgili bir bilgi yazmıyor. Ankarayı sağlık bakanlığı ebe hemşire atama dairesine bağlanmaya çalıştım ve açan personele mazeret durumundan bahsettim. üniversite okuduğumu nasıl red gelebileceğini söyledim pdc ve eşinizin süresi 3 yılı dolmadığı için red geliyor mevzuat böyle diye diretiyor. EĞİTİM MAZERET TAYİNİ ne nasıl red geliyor? 1 yılın sonunda eş tayini verilmiyor mu? eşim 2yıl 9 ay memur. geçen sene 1. senesinde toplu kadroya geçmişti. Bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim. Nasıl bi yol izlememiz gerekli?

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