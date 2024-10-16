Öğrenciiye yazılacak tutanakta bulunması gereken özellikler

Hocam öğrencinin imzası VS gibi durumlar sizin kendi yazdığınız tutanakta olmuyor en azından ben hiç yapmadım öyle bir şey yapılırken de görmedim çünkü olayı siz kendi tarafınızdan anlatıyorsunuz idare isterse öğrenciden de olaya dair açıklayıcı bir tutanak ister o nedenle kim ne nerde ne zaman ne yapmış cevaplarıni içeren tutanak başlığı ile yazın imzanızi tarihi atın idareye verin

Hocam öğrencinin imzası VS gibi durumlar sizin kendi yazdığınız tutanakta olmuyor en azından ben hiç yapmadım öyle bir şey yapılırken de görmedim çünkü olayı siz kendi tarafınızdan anlatıyorsunuz idare isterse öğrenciden de olaya dair açıklayıcı bir tutanak ister o nedenle kim ne nerde ne zaman ne yapmış cevaplarıni içeren tutanak başlığı ile yazın imzanızi tarihi atın idareye verin