Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Ekim 2024 19:18
Öğrenciiye yazılacak tutanakta bulunması gereken özellikler

merhaba,

şu sorularım hk yardımcı olabilir misiniz aceba:

öğrenciye tutanak yazdığımızda

öğrencinin imzası,

tutanağı hazırlayan öğretmen dışında başka birilerinin imzası (mesela nöbetçi öğretmen)

unsurlarından biri veya daha fazlası gerekli mi :

tutanağın yazılma nedeni : öğrencinin ders işleyiş ve akışına engel olması veya buna benzer bir sebep.

benim bildiklerim şunlar : olay nerede geçti , ne zaman oldu ve kim tarafından gerçekleştirildi sorularının cevabı olmalı ama başka bir şey mesela üstteki soruların içeriği gerekli midir bilemiyorum.

şimdiden teşekkür ederim.


Kagiş
Müsteşar
16 Ekim 2024 19:35

İnternette örnek matbu tutanaklar bulabilirsiniz! Birini alıp dosyanıza koyabilirsiniz.


Zeynp060606
Aday Memur
16 Ekim 2024 22:55
Hocam öğrencinin imzası VS gibi durumlar sizin kendi yazdığınız tutanakta olmuyor en azından ben hiç yapmadım öyle bir şey yapılırken de görmedim çünkü olayı siz kendi tarafınızdan anlatıyorsunuz idare isterse öğrenciden de olaya dair açıklayıcı bir tutanak ister o nedenle kim ne nerde ne zaman ne yapmış cevaplarıni içeren tutanak başlığı ile yazın imzanızi tarihi atın idareye verin
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