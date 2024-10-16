Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


16 Ekim 2024 19:33
Sozlesmeli ogretmen vergi dilimi

Okulum tarafimdan sozlesmeli oldugum icin vergi dilimine maastan degil de ek dersten giriyormusum. Bu dogru mu? Giriyorsam da yuzde kac olur? Ek dersimde bin liralik bi kesinti var bana cok geldi. Aydinlatirsaniz sevinirim.

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