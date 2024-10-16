Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


16 Ekim 2024 21:30
Asem yardımcı sınıf 2023 2024 kaç puan ile kapattı

Bu sene olan asem branşları yani yardımcı sınıfları tahmini kaç puanla kapatır

Çok Yazılan Konular

tsk astsubayligi intibakta biraktim jandarma olabilirmiyim ??Jandarma Uzman Çavuş Hemşire Tayin durumuEmeği geçen herkese teşekkürler.antidepresan engel miMSB Sivil memur alımı

Sözlük

su içsem yarıyor 2 redmi note 13 pro 1 Ne Perisi gelsin 1 bela geliyorum demez 19 sözlükte çok puan kazanma hırsı 7 putamen 1 iki yakası bir araya gelmemek 3 Ehliyette yaş sınırının 16ya çekilecek olması 4 Had aşmak 1 mutsuz evlilik 3

Son Haberler

56 yıl kesintisiz görev yaptığı kurumdan 84 yaşında emekli olduBolu'da traktör ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralıBirinci yazılı sınavlarına ilişkin örnek sorular yayımlandıTüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Genel KuruldaTokat'ta kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Editörün Seçimi

Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi