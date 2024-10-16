bu da öğretmen

cumhuriyetin kuruluş yılını bilmeyen müzik diyemeyen müzük diyen dilekçe yazamayan tiyatro şeytan işidir diyen Anadolu Selçuklu da İslam tam oturmamış idi yunus emre deli divane şairdi İslami yönü yok diyen hocam psikolojik terapi için rapor alcaksan yaza al kışın depresyona girme diyen.. ben size çok MEB de çalışan öğretmen sayarım... olan IQ mu yiyecekler zor duruyorum ;))

cumhuriyetin kuruluş yılını bilmeyen müzik diyemeyen müzük diyen dilekçe yazamayan tiyatro şeytan işidir diyen Anadolu Selçuklu da İslam tam oturmamış idi yunus emre deli divane şairdi İslami yönü yok diyen hocam psikolojik terapi için rapor alcaksan yaza al kışın depresyona girme diyen.. ben size çok MEB de çalışan öğretmen sayarım... olan IQ mu yiyecekler zor duruyorum ;))