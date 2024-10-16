Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Ekim 2024 21:40
bu da öğretmen
cumhuriyetin kuruluş yılını bilmeyen müzik diyemeyen müzük diyen dilekçe yazamayan tiyatro şeytan işidir diyen Anadolu Selçuklu da İslam tam oturmamış idi yunus emre deli divane şairdi İslami yönü yok diyen hocam psikolojik terapi için rapor alcaksan yaza al kışın depresyona girme diyen.. ben size çok MEB de çalışan öğretmen sayarım... olan IQ mu yiyecekler zor duruyorum ;))

konyahakkari
16 Ekim 2024 21:43

siz depresyona mı girdiniz de öyle denildi


Umay-80
Aday Memur
16 Ekim 2024 21:43
evet hocam yazın gir depresyona dedi:)
konyahakkari, 2 saat önce

siz depresyona mı girdiniz de öyle denildi


Umay-80
Aday Memur
16 Ekim 2024 21:44
okul müdürüm dedi hem :)
konyahakkari, 2 saat önce

siz depresyona mı girdiniz de öyle denildi


majesteleri7
Daire Başkanı
16 Ekim 2024 22:14

Hayırlısı be gülüm boşver işine bak sanane elin işinden

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