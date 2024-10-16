Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ekim 2024 22:37
Yaşlı Bakım Atamaları 65 puana düşer mi?
Benim puanım 68.90 ama alım yapılır mı sizce ?

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