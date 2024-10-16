Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ekim 2024 23:09
Mazeret tayininde Ocak ayında evrak vermezsek ne olur ?

1 ay önce özel sektör eş durumu tayini ile başka hastanede başlayış yaptım. Ocak ayında belge vermezsem eski görev yerime dönenilir miyim ? Bu şekilde dönen oldu mu ? Eski görev yeri pdc dolu deyip başla ile verebilirler mi ?

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