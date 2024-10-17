Okul idaresi bep öğrencilerini sınıflara adil dağıtmıyor

Merhaba arkadaşlar. Daha önce burada yeni bir okula tayin olduğumu ve idarenin yeni öğretmenlere adil davranmadığını, iş yükü dağılımında adaletli olunmadığını vb belirtmiştim. Kaynaştırma yönetmeliğinde açıkça bir sınıfta en fazla 2 öğrenci olur diyor. Okulda 22 adet 5. sınıf bep öğrencisi 11 adet şube olmasına rağmen bazı sınıflara hiç öğrenci verilmemiş veya az sayıda (1) verilmiş. Bu sınıfların şube rehber öğretmenleri okulun eski öğretmenleri. Aynı zamanda yabancı uyruklu (Suriyeli) öğrenci dağılımı yine sınıflara adil yapılmamış. Benim sınıfımda 4 bep öğrencisi, 3 Suriye uyruklu öğrenci ve geçen sene sınıfta kalan tek 5. sınıf öğrencisi yer alıyor. Bu idarenin saman altından haksız kuralsız adaletsizlik yapmasından, okul idarelerine laf anlatmaya çabalamaktan, hak aramaktan inanın çok yoruldum, bezdim, meslekten tiksindim. Bep öğrencilerinden birinin durumu ağır seviyede. Suriyeli öğrenciler sürekli birbirlerine ve sınıftaki diğer öğrencilere şiddet uyguluyor. Haftada 6 saat bu sınıflayım cehennem gibi zapt edilmesi çok zor. Ne yapacağım ? Gidip idareyle konuş diyenler olacak evet konuşabilirim, savunabilirim ama yıldım tükendim iğrendim tiksindim bu şekilde sürekli yıpratılmaktan, idareye karşı ses çıkartıp sivrilmekten. Okulda yine öğretmen sayısından daha az sayıda sınıf mevcut. Yine eski öğretmenlere sınıf verilmemiş kulüp verilmiş. Neye göre? Bu haksızlık değil mi? Meslek değil okul idareleri, idareciler idare edemeyen iradesizler bıktırdınız !