KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Ekim 2024 01:38
Şuan 1. sınıf 2026 kpss lisans girebilir miyim

Merhabalar şuan 1. sınıf türkçe öğretmenliği okuyorum 2026 yılında yapılacak olan kpss lisans sınavına girebilir miyim ? Hakkım var mı girmeye ?

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