Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


17 Ekim 2024 02:02
2828 ile Gelenler ne olacak
değerli diyanet çalışanları 10 yıldır diyanette hizmetli olarak görev yapıyorum, 2828 ile geldim ben nasıl yükseleceğim ? diyanet tarihinde 1 kere sınav açılmış ve bir de sınavsız yükselme var mezuniyete göre fakat bunu defalarca dile getirdim bilgi sahibi kimse yok.

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