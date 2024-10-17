2828 ile Gelenler ne olacak

değerli diyanet çalışanları 10 yıldır diyanette hizmetli olarak görev yapıyorum, 2828 ile geldim ben nasıl yükseleceğim ? diyanet tarihinde 1 kere sınav açılmış ve bir de sınavsız yükselme var mezuniyete göre fakat bunu defalarca dile getirdim bilgi sahibi kimse yok.

değerli diyanet çalışanları 10 yıldır diyanette hizmetli olarak görev yapıyorum, 2828 ile geldim ben nasıl yükseleceğim ? diyanet tarihinde 1 kere sınav açılmış ve bir de sınavsız yükselme var mezuniyete göre fakat bunu defalarca dile getirdim bilgi sahibi kimse yok.