Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ekim 2024 07:11
maaştan fazla icra kesintisi
icra dosyamı kapattigim halde bu ay yine maaşımdan icra kesintisi olmuş bu parayı nasıl geri alabilirim

murat_326
Şube Müdürü
17 Ekim 2024 07:21

Avukatla konuşarak


batman123
Aday Memur
17 Ekim 2024 07:22
icra dosyam kapali olduğu için icra dairesinden geri milli eğitime iade olur dedi

freef
Daire Başkanı
17 Ekim 2024 10:19

Hocam acil "Borcu yoktur." yazısı alın, saklayın yıllarca. Başıma geldi. Bu yazıyı almama rağmen kesinti yaptılardı. İcraya gittim, kalanların günlük faizinin bilmem avukat dilekçesiyle toplamının karesi falan hikayeler anlatıp beni postalamaya çalıştılar. Borcu yoktur, yazısını gösterince, memur şef hepsi tutuştu, birbirini suçlamaya başladılar ve kesinti iptal oldu.

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