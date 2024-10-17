Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Ekim 2024 07:50
Hastalık sebebiyle geçici görev ile memlekete gidebilme

Babam hasta. Daha önce 6 ay refakat izni kullandım. Babamın hastalık süreci devam ediyor. Memleketim Büyükşehir Statüsünde değil. Geçici görevle kendi memleketimde görev yapabilir miyim? Geçici Görev durumu ortadan kalkınca Kanuni Görev yerimde en sonki biriminde mi devam ederim? Vereceğiniz cevaplarınız için teşekkür ederim.

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