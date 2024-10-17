Karma eğitim istememe sebeplerim.

suçluların içinde öğretmen olan var hizmetli olan var güvenlik görevlisi olan var. suçluların içinde kadın olan var erkek olan var. Bu haberleri googleden eylülü seçerek buldum yani aylar öncesinin haberi dahi olsa haber sitesindeki yayınlanma tarihi 2024 eylül ve sonrası olan haberler .

bir hafta öncenin haberi ile başlıyorum. Eğitim yılı başında Gündoğdu Mahallesi?nden Erenköy?e taşınan Süleyman Şah Anadolu Lisesi?nde bir İngilizce Öğretmeninin kız öğrencileri taciz ettiği skandalı ile çalkalanıyor.

bir başka haber İzmir Bayraklı?da, ilkokulda 10 Ekim?de, iddiaya göre, 1 hafta önce kurumda işe başlayan okulun temizlik görevlisi D.T. (18), 3?üncü sınıf öğrencisi E.Ş.?ye (8) sözlü ve fiziksel olarak cinsel tacizde bulundu.

bir başka haber Çekmeköy Merkez Mahallesi Nurtepe Sokak'ta bulunan özel bir okulda iddiaya göre 3 ay önce İran uyruklu Bahman G., İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Bahman G.'nin dersine girdiği bazı ilkokul öğrencileri, başka bir öğretmenlerine giderek şikâyette bulundu.

bir başka haber Trabzona bağlı Kömürcü Ortaokulunda öğretmenlik yapan iki ay önce 14 yaşındaki kız öğrenciye cinsel tacizde bulunan C.B., serbest bırakıldı.

bir başka haber İstanbul?da 12 suç kaydına rağmen bir lisede güvenlik görevlisi olarak çalışan H.K., onlarca öğrenciyi taciz etti.

bir başka haber Özel bir okulda kadın İspanyolca öğretmeni olan B.N.Ç.'nin, 14 yaşındaki erkek öğrencisi M.A.'yı evine götürerek cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı.

bir başka haber Silivri Gümüşyaka Ortaokulu taciz skandalı ile sarsıldı. Okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan A.O.'nın yaz tatili sırasında özel bir kurs kapsamında 18 yaşından küçük bir kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi.

bir başka haber Mardin?in (Mêrdîn) Nusaybin (Nisêbîn) ilçesinde bir anaokulunda çalışan 16 yaşındaki kız çocuğunun, okul müdürü O.Z.?nin sistematik tacizine maruz kaldığı iddia edildi. Yine O.Z.?nin durumu kimseye anlatmaması için kız çocuğunu tehdit ettiği belirtildi.

üniversitelerde ise durum çok daha açık ve belirgin hatta bu durum hakkında insanların sosyal platformlarda nasıl konuştuğunu googleye yazarak bakabilirsiniz hatta artık bunların şakası bile yapılır oldu https://www.youtube.com/shorts/cN01uPXYOM0 ( videonun ismi öğrencisine yürüyen akademisyen hareketleri)