Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


17 Ekim 2024 09:10
en düşük işçi maaşı 45 bin 814 TL oldu

Samsun Büyükşehir'de en düşük işçi maaşı 45 bin 814 TL oldu. şoför maaşı 48 bin 516 TL'ye, güvenlik görevlisi maaşı 45 bin 852 TL'ye çıkartılmış oldu.


murat_326
Şube Müdürü
17 Ekim 2024 09:16

Kim doğru söylüyor bilemedim, benim kurumdaki iscilerde 32 bin aliyoruz diyorlar birde bunlardan çok vergi kesiliyormuş

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