Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Ekim 2024 11:05
Görevlendirme sonrası tayin için nasıl bir dilekçe vermeliyim

Arkadaşlar sağlık bakanlığında kadrolu hemşireyim, geçici görevlendirme ile farklı bir kurumda çalışmaktayım. Geçici görevlendirmemin kadrolu olarak bu kuruma alınması dilekçesini nasıl yazabilirim nasıl bir yol izlemeliyim

Çok Yazılan Konular

Eş durumu iptali eski görev yerine dönmesağlık çalışanı boşanma tayini red geldieğitim tayini ders kayıtıÖğretmenlik mi iyi yoksa hemşirelik miÖzel sektör eş tayini genel bilgilendirmeEş durumu mazeret tayiniBoşanma tayini redSağlık hizmetleri öğretmenliğieğitim durumu tayini nasıl istenirDilekçem işleme konmuyor

Sözlük

moderatörün belirleyeceği bir yazara özel ödül verilmesi 7 şair ceketli çocuk 1 bazı insanlar hastalıktır 1 Sözlükte otomatiğe bağlanmış gibi açılan başlıklar 4 gizli takipçi 2 Kütüphane havasi solumak 1 kadın ve çocuk cinayetleri 5 duvaklı pilav 6 Kardelenhuzur 10 evren25 deneyi 1

Son Haberler

KKM hesap bakiyelerindeki düşüş devam ediyorProf. Dr. Orhan Tatar: Sivas ile Malatya depremlerinin ilgisi yokX platformunda 'engelleme' özelliği değişiyorCumhuriyet Üniversitesinde deprem nedeniyle eğitime ara verildiTSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia eden Fincancı, tazminat ödeyecek

Editörün Seçimi

Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi