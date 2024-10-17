KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Ekim 2024 11:23
Memur Ataması

Arkadaşlar ben 2016 lisans mezunuyum fakat yeniden sınava girip önlisans bölümlerinden birini okuyarak önlisanstan kpss'ye girip atanma şansım var mı? Bu konuda bilgisi olan varsa görüşlerini bekliyorum.


khamul
Aday Memur
17 Ekim 2024 11:28

maalesef yok. lisans mezunu olduğunuz için hiçbir şekilde ön lisanstan atanamazsınız


happydays000
Aday Memur
17 Ekim 2024 13:01

lisans mezunları ön lisanstan atanamıyor. fakat AÖF lisans mezunlarına sınavsız (yks) bazı bölümlerde ikinci üniversite okuma imkanı veriyor. kayıt için yarın son gün.


lethediane
Aday Memur
17 Ekim 2024 13:20

Ona ben de heveslenmiştim 3. bölümü okuyordum öyle ama olmuyormuş.


İnşaatmaliyeci
Aday Memur
17 Ekim 2024 13:29

Lisans mezuniyetiniz ne acaba ?


Sansasyonell
Aday Memur
17 Ekim 2024 14:04

Öyle bi şey olsa millet lisans kpss için bi taraflarını niye yırtsın

lethediane, 1 saat önce

Ona ben de heveslenmiştim 3. bölümü okuyordum öyle ama olmuyormuş.

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