Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Ekim 2024 11:57
İlksan doğum yardımı

merhabalar ilksan 2. çocuğa doğum yardımı yapmıyor mu acaba


Sevdim-Seni
Genel Müdür
17 Ekim 2024 12:39

Doğum yardımı, Sandık üyesi iken gerçekleşen tam ve sağ doğumlar için bir defaya mahsus olarak yapılan yardımdır.

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