Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Ekim 2024 12:00
2025 Eylül Ayı Vakıfbank Maaş Promosyonu ne kadar olur?

Konuyu okuyan yetkili amirlerimize de fikir olabilmesi açısından ne kadar olması gerekiyor ve tahmininiz nedir arkadaşlar?


üst devre
Aday Memur
17 Ekim 2024 12:34

Her yıl 1 maaş


Bakırkoyzabitkatibi
Aday Memur
17 Ekim 2024 13:13

Her yıl çift maaş


E.Kayı Han
Editor
17 Ekim 2024 13:57

Bir defa başlığın yanlış. Vakıfbank olmak zorunda değil. Temmuz 2025 de ihaleye çıkılacak. İhale de en fazla teklifi veren banka kazanacak.


Ahmetadalet33
Aday Memur
17 Ekim 2024 14:41

muhtemelen öğrenilmiş çaresizlik sebebiyle vakıf demiş ,artık alıştık vakıf bank almasına .Makul olanın iki maaş olduğunu ne memura ne bankaya adaletsizlik olabileceğini düşünüyorum. Tek seferde ...

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