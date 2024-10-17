Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Ekim 2024 12:47
MEB'den Ek Ders Ödemeleri İçin Yeni Yöntem

Ek ders ödemelerinin hesaplanması için yeni modül geliştirildi ve okullara veri girişlerinin tam yapılması için yazı gönderildi.

Yeni sisteme göre ekdersler; E-Okula girilmiş ders programına, şube öğretmen bilgilerine, kulüp öğretmeni bilgilerine, e-kurs modülü bilgilerine, mebbise işlenmiş sağlık raporu bilgilerine göre otomatik hesaplanacak.

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