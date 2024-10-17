Aday memurken geçici görevlendirme

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Lanet
Çok Yazılan Konular
Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Kamuda servis devam edecekteknisyenlik göreviOrman genel müdürlüğü ünvan değişikliği sınavıKurumlar arası geçişAile Bakanlığında yaşlı bakım personeli olarak çalışılır mı2024 atama izinleri ve kadro dağılımı ??Tarım ve Orman Bakanlığında 14 yıldır GYS yapılmıyor(?)DSİ, Ünvan Değişikliği Sınavına Hazırlananlar Platformu.
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi