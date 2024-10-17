Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


17 Ekim 2024 13:01
Aday memurken geçici görevlendirme

Gideceğim yeri ve bulunduğum kurumu ikna ettim ama aday memurum bu durumda geçici görevlendirme yapabilir miyim.

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