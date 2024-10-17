KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


17 Ekim 2024 13:05
TPAO Uzman Yardımcılığı İlanı TOEFL?

Merhaba arkadaşlar Türkiye Petrolleri ilan açmış ve Uzman Yardımcılığı A kadrosu İİBF mezunları için. Yalnız ilan şartlarında hem YDS hem TOEFL şartı var gibi duruyor başvuracakken fark ettim. TOEFL isteyen kurum olmaz diye boşa para vermek istemedim girmedim. İlana bakan varsa teyit edebilir mi, TOEFL veya YDS değil ikisini de istiyor mu gerçekten?

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