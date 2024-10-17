Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Ekim 2024 13:42
eş durumu tayini

merhaba ben hemşireyim eş durumu tayinine başvuracağım. eşim gemide çalışıyor şirketi istanbulda sigortası ordan yatıyor yani ancak orada yaşamaka istemiyoruz . eş durumunda ben istanbula mı çekilirim ?? bir de eş durumu yaptıktan ne kadar süre sonra isteğe bağlı tayin hakkımız açılıyor bilgi verirseniz sevinirim.

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