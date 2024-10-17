Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Ekim 2024 14:18
2025 havuz tayini hakkında

Arkadaşlar kolay gelsin, ben 1.bölgede zabıt katipliği yapıyorum, malum bölge bölge tayin için çalışma süreleri değişiyor, 1.bölgede 5 yıl, bende kasım 2020 tarihinde başladım, yıl olarak 2025 yılında yıl bazında 5 yıl oluyor, havuz tayininden faydalanabiliyor muyum, yoksa kasım ayından dolayı 2026'yı mı bekleyeceğim.

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