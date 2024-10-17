Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


17 Ekim 2024 15:06
Meczup Alaaddin Yerden Göğe

Yerden Göğe

...

Yerden göğe açılıyor aynalar

Gökler, göklerde bizim mümin kullar

Molla İsmet benim aynam, ayırmam

Ayırma ayna yanından ve onu kullan

İster makyaj ister bakım o cep aynam

...

Meczup Alaaddin

Çok Yazılan Konular

Kendine iyi davranOzanlardan seçkiler...Son Kelimeyi Alıp Başa KoyalımMüziğin Güncesi

Sözlük

ehram 2 Sinemilli 1 su içsem yarıyor 2 memurlar net sözlüğün diğer sözlüklere rakip olma durumu 2 bazı insanlar hastalıktır 1 çiçek 3 geldi yine tipini sevdiğim 6 Sözlük yazarları 2 geceye nahif bir beddua bırak 5 akşama ne yemek yapsam 4

Son Haberler

Acil serviste darbedilip, saçı kopartılan Doktor İrem: Güvenli hissetmiyorumTBMM Genel Kurulu karar yeter sayısı bulunamadığı için kapandıValiliğin paylaştığı fotoğraflara tepki yağdı: Gerçek sonradan ortaya çıktıYeni Malatyaspor'dan TFF'ye deprem nedeniyle ligden çekilme talebiTEMAD, 'tazminat' talepleri için basın açıklaması yaptı

Editörün Seçimi

Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi