Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


17 Ekim 2024 15:08
EEM Kurum Tercihi

Merhaba arkadaşlar. Bölümüm elektrik elektronik mühendisliği. 2024 KPSS sınavından merkezi atamada açılma ihtimali olan çoğu kuruma yerleşebilecek puanı aldım yaklaşık olarak. DHMİ ilk tercihim olacak ama onun için sınırdayım puan olarak. DHMİ harici tavsiye edeceğiniz veya etmeyeceğiniz kurumlar var mıdır ? 399 mu tercih etmeli yoksa 657 alım yapan kurumlar mı tercih etmek daha iyi olur .


dopetr
Aday Memur
17 Ekim 2024 16:01

dhmi hariç yaramaz. ben memleketimi istiyorum diyorsan ve memleketinde de kit kurumu varsa tercih yapabilirsin. 13 senelik önlisans kit personeliyim. bekarım kadrom bilgisayar işletmeni 2 gün önce yatan para 42.000 küsür. 657 çalışan arkadaşım 40 civarı aldı yine 10 küsür senelik memur ve bekar. baktıgımızda tayin hakkı var servisi var lojmanı var ordan bile avantajlı. bizde bir giyim yardımı vardı 2 3 sene aldık bu sene o da yok


EEMMÜHENDİS2024
Aday Memur
17 Ekim 2024 17:35

Benimde 91,43 puanım var eem bölüm ama kurum olarak bakanlık mı KİT'mi emin olamıyorum

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