KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


17 Ekim 2024 15:19
Aöf önlisans mı yoksa lisans mı okunmalı?

Ben kamuya yönelik olmayan bir lisans filoloji bölümü okuyorum. Bunun yanında atanmaya çalışmaya karar verdim. Lisans okurken kpss lise girip destek personeli gibi unvanlara başvurabiliyormuşuz bunun yanında lisansı bitirmeden önce önlisans bitirerek kpss girebiliyormuşuz. Hangi durum için çalışmam daha mantıklı, ikinci üniversitenin yarın son günü ve bölüm seçmem gerekiyor? Lisans seçeceksem hangisini okumam geleceğe dönük daha mantıklı olur veya hangi önlisans ile kpss'ye girmeliyim bana fikir verebilir misiniz?


banty
Aday Memur
17 Ekim 2024 16:46

Büro yönetimi önlisans

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