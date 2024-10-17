Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


17 Ekim 2024 15:32
Ceza olur mu (cinsel)

Internetten cinsel urun aldım kapıcı cinsel ürün olduğunu anlamış benim memur olduğumu biliyor beni şikayet edecegini soyluyor etse ne olur ceza alır mıyım


E.Kayı Han
Editor
17 Ekim 2024 15:37

Ne alaka kardeşim cinsel ürün almak suç değil ki? Ya memur insanlarsınız biraz hakkınızı hukukunuzu bilin Allah aşkına.


Mehmet gazanfer
17 Ekim 2024 15:39

Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak

Bu maddeye göre olur mu birsey suni silikon aldim

E.Kayı Han, 3 saat önce

Ne alaka kardeşim cinsel ürün almak suç değil ki? Ya memur insanlarsınız biraz hakkınızı hukukunuzu bilin Allah aşkına.


E.Kayı Han
Editor
17 Ekim 2024 15:44

Olmaz

Mehmet gazanfer, 3 saat önce

Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak

Bu maddeye göre olur mu birsey suni silikon aldim


murat_326
Şube Müdürü
17 Ekim 2024 15:51

Çok komik bir başlık, hiç bir şey olmaz memur da insan niye alamasın


Mehmet gazanfer
17 Ekim 2024 15:53

Evlenemedim 30 yaşında yeni atandım bende bunu aldım ceza olmaz değil mi

murat_326, 3 saat önce

Çok komik bir başlık, hiç bir şey olmaz memur da insan niye alamasın


murat_326
Şube Müdürü
17 Ekim 2024 16:21

Yok kardeşim ceza almassin, o kapıcı nın işi gücü yokmu


Asgariucretlimemur2
Şef
17 Ekim 2024 16:52

Çarmıha gerileceksin bre gafil nasıl olurda fantezi düşünürsün tez başı vurula kapıcıya söle sıkıntı varsa senle deneyelim kimin gücü kime yetiyorsa artık


muallimmm4638
Memur
17 Ekim 2024 17:55
gardaş parodi mi ? böyle bi halt olamaz satışı yasal bi kere
Toplam 8 mesaj

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