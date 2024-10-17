Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Ekim 2024 16:32
Adi maluliyetin vazife maluliyetine döndürülmesi
Arkadaşlar sağlık sorunları da vazife kaynaklı olarak değerlendirilebilir mi? Ben malulen emekliyim.. Adi maluliyet.. Mevcut sağlık kurulu raporlarında hastalığın sebebi olarak mesleki sorunlar da olabilir denilmişti.. Daha doğrusu doktor görüşlerinde meslek stresi veya meslek şartları da rahatsızlığında etken olabilir denilmişti.. Kısaca Adi maluliyet vazife maluliyetine çevrilebilir mi arkadaşlar? Böyle bir şey sizce mümkün müdür? Değerlendirmesi nasıl yapılır? Teşekkürler..

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