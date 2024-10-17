Adi maluliyetin vazife maluliyetine döndürülmesi

Arkadaşlar sağlık sorunları da vazife kaynaklı olarak değerlendirilebilir mi? Ben malulen emekliyim.. Adi maluliyet.. Mevcut sağlık kurulu raporlarında hastalığın sebebi olarak mesleki sorunlar da olabilir denilmişti.. Daha doğrusu doktor görüşlerinde meslek stresi veya meslek şartları da rahatsızlığında etken olabilir denilmişti.. Kısaca Adi maluliyet vazife maluliyetine çevrilebilir mi arkadaşlar? Böyle bir şey sizce mümkün müdür? Değerlendirmesi nasıl yapılır? Teşekkürler..

Arkadaşlar sağlık sorunları da vazife kaynaklı olarak değerlendirilebilir mi? Ben malulen emekliyim.. Adi maluliyet.. Mevcut sağlık kurulu raporlarında hastalığın sebebi olarak mesleki sorunlar da olabilir denilmişti.. Daha doğrusu doktor görüşlerinde meslek stresi veya meslek şartları da rahatsızlığında etken olabilir denilmişti.. Kısaca Adi maluliyet vazife maluliyetine çevrilebilir mi arkadaşlar? Böyle bir şey sizce mümkün müdür? Değerlendirmesi nasıl yapılır? Teşekkürler..