Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Ekim 2024 17:40
8 sene bir yan ?

8 senem eylul 2023 te doldu fakat 7 senesi sözleşmeli bununla ilgili bir yazı yayınlandı .sözleşmeliye geçirse belirli bir süre 8 sene dolunca yan alınacak die benim durumumda olup yan alan varmı?


katip1988
Şef
17 Ekim 2024 18:09

komisyona dilekçe ver değerlendirirler. ret gelirse dava ile alirsin. Ben dava ile aldım 2022 de

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