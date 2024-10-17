Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


17 Ekim 2024 19:14
Psikiyatri Sağlık Kurulu Sonucu Hk.

Komutanlarım ve Arkadaşlar ;

Herkese hayırlı akşamlar bir konuda sizin bilgilerinize ihtiyacım olucaktı. Piyade astsubay olarak 4 yıldır görev yapıyorum. Rütbem Asb.Kd.Çvş. yaklaşık 20 aydır psikayatrik tedavi görüyorum özel hayatım ve iş ile ilgili sorunlarımdan dolayı geçen hafta düzenli olarak muayene gittiğim doktorum tarafından sınıfı görevini yapar/yapamaz maksadıyla sağlık kuruluna sevk edildim. Kurul sonucunda 16-C maddesi 6ay takip , takip sonrası nihai karar ve bu süre zarfında silah tutamaz ve nöbet tutamaz raporu uygun görüldü. Bu rapor sonucunda benim maaşımdan kesilecek mi , eğer kesilecekse de maaşımdan kesilecek ortalama rakamı bilen bir arkadaşım yazabilirse çok sevinirim, son olarak da bu 6 ay takibin sonucunda kurul tahmini ne karar verebilir bu yollardan geçmiş komutanım ve arkadaşlarımın yazıp yardımcı olmalarını bekliyorum Sağlık sorunlarımdan dolayı piyade sınıfının imkan ve kabiliyetlerini yerine getirme konusunda zorluk yaşıyorum. Bu sebeple düzenli muayene olduğum doktordan sınıf değişikliği talebim oldu.Herkesin hakkında hayırlısı olsun inşallah . Şimdiden cevap veren tüm silah arkadaşlarıma teşekkür ederim ilgileri için.

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