Başmüfettiş ifadeye çağırdı

Arkadaşlar hayırlı akşamlar 2022 de malım konudan adli olarak ifade vermiştim kom şubede. 1-2 ay sonra AD kod ile kyok kararı gelmişti. Daha bugün 2 yıl sonra tebliğ edildi teftiş kurulundan müfettiş ifadeye çağırıyor. Daha önce yaşayan oldu mu böyle bir durum. İfadeyi müfettiş bizzat mı alıyor yoksa memura mı aldırıyor ne giyinip gidelim lütfen aydınlatır mısınız psikolojim mahvoldu

Arkadaşlar hayırlı akşamlar 2022 de malım konudan adli olarak ifade vermiştim kom şubede. 1-2 ay sonra AD kod ile kyok kararı gelmişti. Daha bugün 2 yıl sonra tebliğ edildi teftiş kurulundan müfettiş ifadeye çağırıyor. Daha önce yaşayan oldu mu böyle bir durum. İfadeyi müfettiş bizzat mı alıyor yoksa memura mı aldırıyor ne giyinip gidelim lütfen aydınlatır mısınız psikolojim mahvoldu