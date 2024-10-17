Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Ekim 2024 19:32
Başmüfettiş ifadeye çağırdı
Arkadaşlar hayırlı akşamlar 2022 de malım konudan adli olarak ifade vermiştim kom şubede. 1-2 ay sonra AD kod ile kyok kararı gelmişti. Daha bugün 2 yıl sonra tebliğ edildi teftiş kurulundan müfettiş ifadeye çağırıyor. Daha önce yaşayan oldu mu böyle bir durum. İfadeyi müfettiş bizzat mı alıyor yoksa memura mı aldırıyor ne giyinip gidelim lütfen aydınlatır mısınız psikolojim mahvoldu

Eksen-7
Memur
17 Ekim 2024 21:32

Müfettiş sorar polis yazar.. normal giyin git.. müfettişe sevk edilen dosyalar Ydk ya sevk ediliyor genellikle...

Müfettiş ifade sonrası rapor tutarak Ydk ya sevk ediyor memuriyetten çıkarma olarak... Ydk da dosyası kapanan da oluyor ihraç olanda....

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