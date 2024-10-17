Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Ekim 2024 20:36
adalet bakanlığı başvuru

merhabalar, önlisans ikinci sınıfım haziranın 1 inde tam mezun oluyorum katiplik ve mübaşirliğe başvurabilir miyim

alımlara yetişebilir miyim cevaplayanlar için teşekkürler

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