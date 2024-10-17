KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Ekim 2024 20:39
İkm mi astsubaylık mı?

Hangisi daha avantajlı? Bunun dışında katiplik vs önerir misiniz


İnşaatmaliyeci
Aday Memur
17 Ekim 2024 20:50

Astsubaylık hangi kuvvet hangi sınıf ?


Sansasyonell
Aday Memur
17 Ekim 2024 21:34

Jandarma da olabilir kkk personel de

İnşaatmaliyeci, 45 dk. önce

Astsubaylık hangi kuvvet hangi sınıf ?

Toplam 2 mesaj

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