Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Ekim 2024 22:10
Fazla çalışma ücreti
konu hakkında bilgisi olan var mı yüzde 26 artmış neyin nesi bu

rasim1903
Memur
17 Ekim 2024 22:13
mutemed abiler 10.10 kuruştan 12.36 ya cıkıyor galiba. maaşta ne kadar farkeder?

hayru064
Aday Memur
17 Ekim 2024 23:21
bilgisi olan yazabilir mi

hbakl
Şef
17 Ekim 2024 23:50

Kıymetli meslektaşım selamlar.

Biz maktu olarak, yani fazla veya eksik çalışmamıza bakmadan sabit fazla çalışma ücreti almaktayız.

Polislerin fazla çalışma ücretleri, 3201 sayılı ETK'nın Ek 21. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeyi okuyunca göreceğiniz üzere, bizim fazla çalışma ücretimiz en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden oranlanmıştır. İlgili aylık ise gösterge rakamı ile belirlenen katsayıların çarpımıyla bulunmaktadır.

Yeni bütçede yapılan fazla çalışma ücretindeki artış bu sebeple bizi etkilemiyor.

Ancak ocak ayında alacağımız zamda gösterge rakamı artacağı için fazla çalışma ücretimizin ve diğer tüm ücretlerimizin, yani maaşımızın gelen zam ile yaklaşık %11-12 civarında zamlanması bekleniyor. Ancak saatlik olarak fazla çalışma alan memurlar %25 zam alacağından, bizden az maaş alanlarla makas bir miktar daha kapanacak, bizden çok maaş alanlarla makas biraz daha açılacak.

Umarım sorunuzun cevabını verebilmişimdir. Aklınıza takılan bir husus varsa tekrar yazabilirsiniz.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıİcralık polislerKarakollarda aidat adı altında zorla toplanan haraçAmirlerin ekip arabasıyla evine gidip gelmesiBaşmüfettiş ifadeye çağırdı2024 Eylül dönemi mazeret atamasıEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıMotokuryelik yapan polisPbs'de emekli maaş miktarı 5510'e göre mi hesaplanıyor?

Sözlük

kurban sunmak 1 sözlükte çok puan kazanma hırsı 7 içselleştirmek 1 Kalabalık nüfusun ülkelerin en büyük sorunu haline gelmesi 5 kira 3 dişil enerji 4 Baalbek 1 vlog 1 yağmuru dinlemek 2 bağlama çalabilmek 1

Son Haberler

Nöbet ve icap nöbeti ücretine açıklık getiren Genel Yazıya açılan dava sonuçlandıÖğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı18 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıklarıSamsun'da 5 bin 530 sentetik ecza hapı ele geçirildiBakan Tekin, Öğretmen Akademisi ile ilgili merak edilenleri cevapladı

Editörün Seçimi

Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi