Kıymetli meslektaşım selamlar.

Biz maktu olarak, yani fazla veya eksik çalışmamıza bakmadan sabit fazla çalışma ücreti almaktayız.

Polislerin fazla çalışma ücretleri, 3201 sayılı ETK'nın Ek 21. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeyi okuyunca göreceğiniz üzere, bizim fazla çalışma ücretimiz en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden oranlanmıştır. İlgili aylık ise gösterge rakamı ile belirlenen katsayıların çarpımıyla bulunmaktadır.

Yeni bütçede yapılan fazla çalışma ücretindeki artış bu sebeple bizi etkilemiyor.

Ancak ocak ayında alacağımız zamda gösterge rakamı artacağı için fazla çalışma ücretimizin ve diğer tüm ücretlerimizin, yani maaşımızın gelen zam ile yaklaşık %11-12 civarında zamlanması bekleniyor. Ancak saatlik olarak fazla çalışma alan memurlar %25 zam alacağından, bizden az maaş alanlarla makas bir miktar daha kapanacak, bizden çok maaş alanlarla makas biraz daha açılacak.

Umarım sorunuzun cevabını verebilmişimdir. Aklınıza takılan bir husus varsa tekrar yazabilirsiniz.