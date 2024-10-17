Çocuk Parası

iyi akşamlar herkese. Ben 1.5 yıl önce boşandım geçen ay evlendim. eski eşim kamu işçisi milli eğitimde. Velayet eski eşimde ama cocuk ücretini ben alıyorsum 400 küsür TL. Gecen ay yeni evliliği bildirdiğimde polis abi cocuk parasını eski eşin alması lazım diye benden kesti. Eski eşime bilgi verdiğimde maaşında böyle bir ödeme kalemi yokmuş benim almam lazımmış bana öyle dedi çünkü kendi de 11 yıldır içii maaşları, özlük hakları vs o işlere bakıyor. şimdi sorum şu ben tekrar almak için başvuru yapayım mı?

iyi akşamlar herkese. Ben 1.5 yıl önce boşandım geçen ay evlendim. eski eşim kamu işçisi milli eğitimde. Velayet eski eşimde ama cocuk ücretini ben alıyorsum 400 küsür TL. Gecen ay yeni evliliği bildirdiğimde polis abi cocuk parasını eski eşin alması lazım diye benden kesti. Eski eşime bilgi verdiğimde maaşında böyle bir ödeme kalemi yokmuş benim almam lazımmış bana öyle dedi çünkü kendi de 11 yıldır içii maaşları, özlük hakları vs o işlere bakıyor. şimdi sorum şu ben tekrar almak için başvuru yapayım mı?