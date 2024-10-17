Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Ekim 2024 22:20
Çocuk Parası
iyi akşamlar herkese. Ben 1.5 yıl önce boşandım geçen ay evlendim. eski eşim kamu işçisi milli eğitimde. Velayet eski eşimde ama cocuk ücretini ben alıyorsum 400 küsür TL. Gecen ay yeni evliliği bildirdiğimde polis abi cocuk parasını eski eşin alması lazım diye benden kesti. Eski eşime bilgi verdiğimde maaşında böyle bir ödeme kalemi yokmuş benim almam lazımmış bana öyle dedi çünkü kendi de 11 yıldır içii maaşları, özlük hakları vs o işlere bakıyor. şimdi sorum şu ben tekrar almak için başvuru yapayım mı?

Bozkurtbakışlı
Şef
17 Ekim 2024 22:42
Eş yardımı kaldırılıp, çocuk parası, çocuk başına 2000 TL yapılsın.
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