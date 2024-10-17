Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Ekim 2024 22:20
Çocuk yardımı ücreti

iyi akşamlar herkese. Ben 1.5 yıl önce boşandım geçen ay evlendim. eski eşim kamu işçisi milli eğitimde. Velayet eski eşimde ama cocuk ücretini ben alıyorsum 400 küsür TL. Gecen ay yeni evliliği bildirdiğimde polis abi cocuk parasını eski eşin alması lazım diye benden kesti. Eski eşime bilgi verdiğimde maaşında böyle bir ödeme kalemi yokmuş benim almam lazımmış bana öyle dedi çünkü kendi de 11 yıldır içii maaşları, özlük hakları vs o işlere bakıyor. şimdi sorum şu ben tekrar almak için başvuru yapayım mı?


Bozkurtbakışlı
Şef
17 Ekim 2024 22:42
Eş yardımı kaldırılıp, çocuk parası, çocuk başına 2000 TL yapılsın.

iyilikiyidir01
Daire Başkanı
18 Ekim 2024 06:20
bosandığın süredir itibaren aldığın tüm çocuk parasını velayet onda olduğu için senin hakkın değil bin şimdi çıkıp desen ki ben aldım ona verdim nafaka da veriyorum kabil etmiyorlar. bu miktar bir gün karsına vergi borcu olarak illaki çıkacak.ve sonra benim vergi borcum yok deyip duracaksın.arkadasın birinin başına gelmişti para yi da mal müdürlüğüne geri ödemişti. vergi borcu dedikleri bu çıkmıştı ve bu öyle e devlette felan da gözükmüyor bir gün anlam veremediğin bir şekilde bir yerde vergi borcun var derselar bu aklına gelsin. esin alamıyorsa o parayı sen alamazsın çocuk velayeti sende olmadığı sürece .aldıklarını da şimdi değilse bir yıl iki yıl sonra devlet pesine düşüyor
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