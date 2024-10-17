Çocuk yardımı ücreti

bosandığın süredir itibaren aldığın tüm çocuk parasını velayet onda olduğu için senin hakkın değil bin şimdi çıkıp desen ki ben aldım ona verdim nafaka da veriyorum kabil etmiyorlar. bu miktar bir gün karsına vergi borcu olarak illaki çıkacak.ve sonra benim vergi borcum yok deyip duracaksın.arkadasın birinin başına gelmişti para yi da mal müdürlüğüne geri ödemişti. vergi borcu dedikleri bu çıkmıştı ve bu öyle e devlette felan da gözükmüyor bir gün anlam veremediğin bir şekilde bir yerde vergi borcun var derselar bu aklına gelsin. esin alamıyorsa o parayı sen alamazsın çocuk velayeti sende olmadığı sürece .aldıklarını da şimdi değilse bir yıl iki yıl sonra devlet pesine düşüyor

bosandığın süredir itibaren aldığın tüm çocuk parasını velayet onda olduğu için senin hakkın değil bin şimdi çıkıp desen ki ben aldım ona verdim nafaka da veriyorum kabil etmiyorlar. bu miktar bir gün karsına vergi borcu olarak illaki çıkacak.ve sonra benim vergi borcum yok deyip duracaksın.arkadasın birinin başına gelmişti para yi da mal müdürlüğüne geri ödemişti. vergi borcu dedikleri bu çıkmıştı ve bu öyle e devlette felan da gözükmüyor bir gün anlam veremediğin bir şekilde bir yerde vergi borcun var derselar bu aklına gelsin. esin alamıyorsa o parayı sen alamazsın çocuk velayeti sende olmadığı sürece .aldıklarını da şimdi değilse bir yıl iki yıl sonra devlet pesine düşüyor